Von +17 bis Schneeregen: In der Ukraine wird es in den nächsten Tagen zu einem starken Wetterwechsel kommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Für Montag, den 17. November, wird eine starke Erwärmung in der Ukraine vorhergesagt. Allerdings wird ein starker Südwestwind erwartet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Meteorologin Natalija Didenko.

Laut Didenko wird die Lufttemperatur tagsüber auf +10+15 Grad und im Süden auf bis zu +17 Grad ansteigen. Zugleich wird ein starker Südwestwind mit Böen von bis zu 15-20 Metern pro Sekunde erwartet.

Regen ist nur im Westen des Landes möglich, während es im Rest des Landes trocken sein wird.

Am 17. November werden die Südwinde mit Böen bis zu Orkanstärke auch in Kiew zunehmen. Die Temperatur wird auf +12 Grad ansteigen, Niederschlag ist nicht zu erwarten.

Ein Kälteeinbruch

Das warme Wetter wird jedoch nicht lange anhalten. Am 19. November wird die Kälte in die Ukraine zurückkehren. Es wird kälteres Wetter, mehr Niederschlag und manchmal Graupel erwartet. Der Wetterumschwung wird durch einen herannahenden Zyklon aus dem Südwesten verursacht.

Zuvor hatte das Ukrhydrometcenter die Wetterbedingungen in den ersten zehn Tagen des November 2025 zusammengefasst und ihre Auswirkungen auf das Wachstum und die Entwicklung der Winterkulturen in verschiedenen Regionen bewertet.