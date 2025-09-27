Die Angreifer sind in drei Regionen vorgedrungen - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Vormarsch des Feindes wurde in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk und Saporischschja registriert.

Die russischen Angreifer sind in der Nähe mehrerer Siedlungen in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk und Saporischschja vorgerückt. Darüber berichtete am Freitag, den 26. September, das Projekt DeepState.

„Der Feind rückte in der Nähe von Yampol (Region Donezk), Berezovoye und Kalinovskoye (Region Dnipropetrowsk), Olgovskoye und Novoivanovka (Region Saporischschja) vor“, so der Bericht.

Zuvor hatte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, erklärt, dass es dem ukrainischen Militär gelungen sei, russische Einheiten in der Nähe von Dobropillya in Donetschyna in eine Falle zu locken. Im Moment findet eine aktive Vernichtung der Eindringlinge statt.

Syrskyj zufolge verfügen die russischen Angreifer auch nicht über genügend Kräfte und Mittel, um die Region Dnipropetrowsk anzugreifen. Der Feind versucht dort, mit der Taktik der „tausend Schnitte“ tief in das Gebiet vorzudringen.