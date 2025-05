Der Angriff auf Bukowina und Vorkarpaten: bekannte Folgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Region Kolomiya wurden Gebäude und Autos beschädigt, in einem Bezirk der Region Tscherniwzi brach auf einem Bahnhof ein Feuer aus.

Als Folge des russischen Drohnenangriffs wurden in der Region Iwano-Frankiwsk Häuser und Autos beschädigt, in der Region Czernowitz brach auf dem Bahnhof ein Feuer aus. Dies berichteten die Leiterin der Militärverwaltung der Region Iwano-Frankiwsk, Swetlana Onischtschuk, und der Leiter der Militärverwaltung der Region Czernowitz, Ruslan Zaparanyuk, am Freitag, den 23. Mai, in Telegram.

„Am Morgen wurde Vorkarpaten erneut von feindlichen Drohnen angegriffen. Die Luftabwehrkräfte waren im Einsatz. Im Moment ist von Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen im Bezirk Kolomyisky die Rede“, sagte Onyschtschuk.

Saparanyuk sagte, dass russische Drohnen heute Morgen die Bukowina angegriffen haben.

„Dank der koordinierten Arbeit der Soldaten der Luftverteidigung wurden mehrere feindliche Ziele zerstört. Durch herabfallende Trümmerteile kam es zu einem Brand auf dem Bahnhof in einem der Bezirke der Region Czernowitz“, schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Das Feuer wurde schnell gelöscht, ohne dass es Verletzte gab.

Wir werden daran erinnern, dass am Morgen des 23. Mai im Gebiet Czernowitz Explosionen zu hören waren. Später berichtete Ukrsalisnyzja, dass die Russen die Eisenbahninfrastruktur in der Region Czernowitz beschädigt haben.