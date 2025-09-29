Angriff auf Saporischschja: Die Zahl der Verletzten ist auf 49 Personen gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Zahl der Verletzten durch den russischen Raketenangriff auf Saporischschja am 28. September hat sich auf 49 Menschen erhöht. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow mit.

Seinen Angaben zufolge sind unter den Opfern auch Kinder. Drei Schulkinder im Alter von 9, 11 und 12 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wir erinnern daran, dass die Armee der Russischen Föderation einen kombinierten Angriff auf die Infrastruktur von Saporischschja durchgeführt hat. Eine der Raketen schlug in der Nähe eines mehrstöckigen Gebäudes ein. Auch das Territorium von Privathaushalten und andere Infrastrukturen gerieten unter Beschuss.