ARMA gibt das Einkaufszentrum Gulliver an den Staat zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Aufgabe bestand darin, die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwaltung dieses Vermögenswertes bis zur endgültigen Festlegung seines Rechtsstatus zu gewährleisten.

Die Agentur für Vermögensrückgewinnung und verwaltung hat das Wettbewerbsverfahren zur Suche eines Verwalters für das inhaftierte Einkaufs und Unterhaltungszentrum Gulliver im Prozorro-System beendet. Dies teilte der Pressedienst der Agentur am Montag, den 13. Oktober mit.

Der Vermögenswert wurde 2017 im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Veruntreuung von Geldern staatlicher Banken im Zusammenhang mit dem ehemaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch und seiner Entourage an die Verwaltung von ARMA übergeben.

Die Aufgabe bestand darin, die sichere Verwahrung und ordnungsgemäße Verwaltung der Gelder sicherzustellen, bis ihr rechtlicher Status geklärt war.

Die Gerichte haben nun Urteile erlassen, in denen festgestellt wird, dass die Eigentumsanteile an dem Einkaufszentrum den staatlichen Kreditbanken gehören und nicht Personen, die mit Janukowytsch verbunden sind.

„Die Beendigung der Ausschreibung für das Management des Einkaufszentrums Guliver ist ein Beispiel dafür, wie die ARMA-Reform im juristischen Bereich arbeitet, die Interessen des Staates schützt und die Rechtsstaatlichkeit sicherstellt“, betonte die stellvertretende Leiterin der ARMA Jaroslawa Maxymenko.

Erinnern Sie sich, Anfang Juni übertrug das Kiewer Bezirksgericht Schewtschenkiwski das Eigentum des Einkaufszentrums Guliver des Geschäftsmannes Wiktor Polishchuk an die ARMA-Verwaltung.

Und letztes Jahr berichteten Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) über den Verdacht des Direktors des Einkaufszentrums Guliver auf Steuerhinterziehung in Höhe von fast 146 Millionen Hrywnja.