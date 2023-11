ARMA hat in der Ukraine eine Ladenkette mit russischen Eigentümern gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationale Agentur für Vermögensabschöpfung und -verwaltung hat die Vermögenswerte einer ukrainischen Ladenkette gefunden, deren Eigentümer wegen ihrer Verbindungen zu russischen Partnern in Strafverfahren verwickelt waren, so die Nationale Agentur für Vermögensabschöpfung und -verwaltung. Dies wurde vom Pressedienst der ARMA berichtet.

„Während der Bearbeitung des Ersuchens der Strafverfolgungsbehörde haben Mitarbeiter der ARMA die Vermögenswerte der Angeklagten des Strafverfahrens gefunden und durchsucht, die wirtschaftliche Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation und illegalen Behörden, die in dem vorübergehend besetzten Gebiet ansässig sind, durchgeführt haben“, heißt es in der Mitteilung.

Die Hauptangeklagten in diesem Fall haben die russische Staatsbürgerschaft. Sie haben zusammen mit ukrainischen Partnern ein kriminelles System organisiert, um ihre Aktivitäten in der Ukraine fortzusetzen, die verhängten Sanktionen zu umgehen und ihr Geschäft zu retten.

Die untersanktionierte juristische Person, deren wirtschaftliche Eigentümer russische Staatsbürger sind, führte ihre Geschäfte in der Ukraine unter dem Deckmantel anderer juristischer Personen durch und umging so die regulatorischen Maßnahmen.

Insgesamt fanden die Mitarbeiter der ARMA 15 Kraftfahrzeuge, neun Wohn- und acht Nichtwohnimmobilien, acht Grundstücke und 40 immaterielle Vermögenswerte in der Ukraine und im Ausland. Sie fanden auch Bargeld in Höhe von 900 Millionen Hrywnja und Aktien des genehmigten Kapitals für fast 4 Millionen Hrywnja.

Die Agentur hat die ermittelten Daten an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere die Beschlagnahme und anschließende Einziehung.