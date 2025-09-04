FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Im August wuchs der Markt für Elektroautos in der Ukraine um fast 14%

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Unter den Elektroautos war der BYD Song Plus im August das beliebteste in der Ukraine.

Im August machten Autos mit herkömmlichen Motoren etwa 49% des Marktes für neue Personenkraftwagen aus. Dies berichtet UkrAwtoProm am Donnerstag, den 4. September.

Im vergangenen Jahr lag dieser Anteil noch bei fast 63%.

Am beliebtesten sind in der Ukraine nach wie vor Modelle mit Benzinmotor, auf sie entfallen 32,3% der Neuwagenverkäufe im August, im letzten Jahr waren es 40,8%.

An zweiter Stelle stehen Elektroautos, deren Anteil von 14,3% auf 27,9% gestiegen ist.

Hybride deckten 23,4 Prozent des Marktes ab, gegenüber 22,4 Prozent im August 2024. Der Anteil der Dieselfahrzeuge sank im Laufe des Jahres von 22,1% auf 16,2%. Fahrzeuge mit HBO machten weniger als 1% der Neuwagenverkäufe aus, genau wie im vergangenen Jahr.

Die Segmentführer waren:

  • Benziner – Hyundai Tucson; Elektro – BYD Song Plus; Hybrid – Toyota RAV-4; Diesel – Renault Duster; Autos mit HBO – Hyundai Tucson.

Erinnern Sie sich daran, dass im August die Top Ten der beliebtesten Neuwagen in der Ukraine wieder einmal nur aus Crossovern bestanden. Der Renault Duster führte die Rangliste im August an. Die Nachfrage nach Benzinautos ist in der Ukraine gesunken

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 239

