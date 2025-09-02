Im August wurden in der Region Lwiw 345 IT-Unternehmen eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im August wurden in der Region Lwiw 3.534 neue IT-Unternehmen registriert, sowohl Unternehmen als auch Einzelunternehmer.

Dies berichtet Zaxid.net unter Berufung auf Daten von YS.Market.

Im August wurden in der Ukraine insgesamt 3.534 neue IT-Unternehmen registriert.

Die Region Lwiw liegt damit an zweiter Stelle nach Kiew (774 neue Unternehmen und Einzelunternehmer) und knapp hinter der Region Dnipro, wo sich im letzten Monat 351 Teilnehmer in der Branche registriert haben.

Allerdings haben im August 192 IT-Unternehmen ihre Tätigkeit in der Region Lwiw eingestellt, so die Website. Auch bei der Zahl der geschlossenen Unternehmen und Einzelunternehmer liegt die Region an der Spitze.

Insgesamt wurden in der Ukraine im letzten Monat 2274 IT-Unternehmen geschlossen, darunter 8 Firmen. Die meisten Schließungen erfolgten in den Regionen Kiew, Charkiw, Dnipro und Lwiw.

Zur Erinnerung:

Seit Beginn des umfassenden Krieges haben 610 ukrainische IT-Unternehmen in Polen eröffnet. Laut Opendatabot eröffneten in den 5 Jahren vor dem großen Krieg durchschnittlich 76 Unternehmen pro Jahr in Polen. Und von 2022 bis 2024 stieg die durchschnittliche jährliche Zahl auf 195 Unternehmen.

Die Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz hat sich bereit erklärt, eine Investition von 200 Millionen Dollar in Periodic Labs zu leiten, ein neues Startup, das künstliche Intelligenz für die Materialwissenschaft entwickelt.

Die Diia-App wird bald 6 neue Dienste anbieten, kündigt der Erste Stellvertretende Ministerpräsident und Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorow an.

Die Ukraine hat Diia.Card eingeführt, eine digitale Karte für den Empfang von staatlichen Zahlungen.