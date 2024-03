Ausbildung von F-16-Piloten: Umjerow hat eine Anfrage an Dänemark gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Verteidigungsminister Rustem Umjerow hat Dänemark aufgefordert, die Ausbildung von mehr ukrainischen Piloten auf F-16 in anderen Ländern zu finanzieren, wenn möglich. Dies teilte der Pressedienst des Verteidigungsministeriums am Samstag, den 23. März mit.

Umjerow traf zusammen mit dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj in Kiew mit einer dänischen Delegation unter Leitung von Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen zusammen.

Der Leiter des Verteidigungsministeriums stellte fest, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Verteidigungsbereich zunimmt und ein neuer, einheitlicher Mechanismus für Investitionen in ukrainische Unternehmen entwickelt wird. Direktinvestitionen, gemeinsame Verteidigungsunternehmen und die Lokalisierung der Produktion in der Ukraine sind Prioritäten in diesem Bereich.

Umjerow dankte seinem dänischen Amtskollegen für die Rolle seines Landes bei zahlreichen Initiativen zur Unterstützung der Ukraine, insbesondere für die Mitverantwortung bei der Bereitstellung von F-16 Flugzeugen und der Ausbildung ukrainischer Piloten.

„Ich fordere die dänischen Partner auf, die Ausbildung weiterer ukrainischer F-16-Piloten in anderen Ländern zu finanzieren, wenn möglich“, sagte der Minister.

Er informierte die dänische Delegation auch ausführlich über die Lage auf dem Schlachtfeld. Die Parteien diskutierten den unmittelbaren und langfristigen Bedarf der ukrainischen Armee.