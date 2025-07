Ein Ausbruch von Heuschrecken wurde in der Region Cherson lokalisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Ausbruch von Heuschrecken, der landwirtschaftliche Flächen bedroht hat, wurde in der Region Cherson lokalisiert. Dies berichtete der Direktor der Abteilung für landwirtschaftliche Entwicklung und Bewässerung der Militärverwaltung KhOblast, Dmitry Yunusov, gegenüber der Publikation Vgoru.Cherson.

Die Sonderregelung für den Pflanzenschutz wurde also am 23. Juni in der Region eingeführt. Bereits zu Beginn wurden 297 Hektar behandelt.

Die Ausbreitung der Heuschrecken konnte dank der prompten Meldung eines der Landwirte gestoppt werden.

„Der erste Landwirt rief rechtzeitig an und sagte, dass er drei Tage lang versucht habe, die Heuschrecken auf eigene Faust zu bekämpfen, aber als er merkte, dass er damit nicht fertig wurde, rief er mich an. Am nächsten Tag kam der staatliche Dienst zu dem Ort“, bemerkte Yunusov.

Die lokale Regierung stellte Mittel aus dem Reservefonds zur Verfügung, um Ausbreitungsquellen zu beseitigen, insbesondere Unkraut auf ungenutzten Feldern von etwa 30.000 Hektar. Mit Drohnen wurden etwa 150 Hektar behandelt. Die Landwirte behandelten ihre Felder in Eigenregie.

Jetzt ist die Situation unter Kontrolle. Derzeit liegt die Zahl der Heuschrecken in den behandelten Gebieten innerhalb der wirtschaftlichen Schwelle der Schädlichkeit. Die Ergebnisse der phytosanitären Untersuchungen zeigen, dass es auf den behandelten Flächen keinen Schädling gibt.

Dennoch wird die phytosanitäre Überwachung in der Region fortgesetzt.

Zuvor wurde in den sozialen Netzwerken berichtet, dass Heuschrecken einen der Bezirke der Russischen Föderation angegriffen haben. Die örtliche Verwaltung erklärte, dass es unmöglich war, den Schädling vollständig zu beseitigen, da sich das Zentrum in den Gemüsegärten in der schwimmenden Zone befand, wo die Behandlung verboten ist.