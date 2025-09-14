Der Bahnverkehr in der Region Kiew ist nach den Explosionen wiederhergestellt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ab dem 15. September werden die Vorortzüge zwischen Kiew und Wassylkiv ohne Einschränkungen durch Boyarka fahren.

Der Eisenbahnverkehr auf dem Abschnitt Wassylkiv-1 – Boyarka ist nach den Schäden an der Eisenbahninfrastruktur infolge der nächtlichen Explosionen in der Region Kiew wiederhergestellt worden. Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für die Entwicklung der Gemeinden und Territorien der Ukraine am Sonntag, den 14. September mit.

„Dank der koordinierten Arbeit der Eisenbahner und des staatlichen Rettungsdienstes werden alle Arbeiten in kürzester Zeit durchgeführt“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Personenzüge bereits am Abend auf ihre Strecken zurückkehren. Bisher ist die Bewegung auf dem Gelände bieten Diesellokomotiven, die Wiederherstellung des Kontaktnetzes ist noch im Gange.

In Ukrsalisnyzja warnen, dass möglicherweise Verspätungen von Zügen, die bereits auf der Straße sind, aufgezeichnet werden, und fordern die Fahrgäste auf, die Updates auf der Website zu verfolgenUkrsalisnyzja

„Ab morgen werden die Vorortzüge zwischen Kiew und Wassylkow ohne Einschränkungen durch Bojarka fahren“, betonte die Abteilung.

Wir werden daran erinnern, dass in der Nacht des 14. September in der Region Kiew die Eisenbahn beschädigt wurde. Es gab eine Detonation von Munition im Zug. Die Polizei hat eine Untersuchung wegen der Verletzung von Verkehrssicherheitsregeln auf der Bahnstrecke eingeleitet.