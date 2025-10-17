Die Banker haben ihre Prognose für das Preiswachstum in der Ukraine verbessert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Inflation in der Ukraine hat sich im Vergleich zu ihrem Höchststand bereits verlangsamt. Die Banker gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten auf der Website der Nationalbank der Ukraine.

Im Oktober haben die Banker ihre Inflationserwartungen auf 10,0% erhöht. Im Juli hatten sie noch einen Preisanstieg von 11,6% in den nächsten 12 Monaten vorausgesagt.

Die Finanzanalysten haben jedoch ihre Prognose im Oktober auf 7,4% gesenkt, verglichen mit 7,2% im September 2025.

Die Inflationserwartungen der Haushalte verschlechterten sich im September auf 10,8%, verglichen mit 10,1% im August.

Im Juli prognostizierten Führungskräfte aus der Wirtschaft eine Inflation von 11,4% (10,9% im Mai).

Inflation in der Ukraine