Beschuss in der Region Sumy: Im Dorf Bytytsia wurde eine Person getötet, Dutzende von Häusern wurden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag, den 6. Juli, griffen russische Invasoren das Dorf Bytytsia in der Region Sumy an. Infolge des Beschusses wurde eine Person getötet, eine weitere verletzt und Häuser beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegrambotschaften des Leiters der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov, und des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Sumy, Sergei Krivosheenko.

„Ein Zivilist wurde infolge des feindlichen Beschusses der Bytytsky starosta getötet. Die Leiche des Opfers wurde bei der Inspektion des Gebietes nach einer Reihe von Einschlägen gefunden. Vorläufig wurde eine weitere Person verwundet“, informierte Grigorov.

Er gab an, dass der Feind gegen 16:00 Uhr das Dorf 15 Minuten lang mit vier Drohnen angegriffen hat. Der Beschuss beschädigte Dutzende von Häusern, fünf wurden sogar zerstört.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung dauern die Such- und Rettungsaktionen an, und das Ausmaß der Schäden wird derzeit geklärt.

Foto: Die Nachwirkungen des Beschusses des Dorfes Bytytsia in der Region Sumy (t.me/serhii_kryvosheienko und t.me/grigorov_oleg)

Zur gleichen Zeit bestätigte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Sumy, dass der zweite Angriff um 15:45 Uhr stattfand. Er bestätigte auch die Informationen über das Opfer und eine verletzte Person. Außerdem gab Krivosheenko an, wie viele Gebäude beschädigt wurden.

„Infolge der heutigen Angriffe wurden 25 Häuser beschädigt, 5 davon wurden vollständig zerstört. Die Brände werden gerade gelöscht. Leider ist eine Person gestorben und eine wurde verletzt. Die Löscharbeiten dauern an. Möglicherweise befinden sich noch Menschen unter den Trümmern“, hieß es in der Erklärung.

Beschuss des Büros von Bytytske starosta