Beschwerden gegen Inkassobüros: Es gibt bereits mehr davon als im gesamten Jahr 2024

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In diesem Jahr wurden in der Ukraine 958 Beschwerden gegen Inkassobüros registriert. Das ist bereits mehr als im gesamten letzten Jahr.

In diesem Jahr wurden in der Ukraine 958 Beschwerden gegen Inkassobüros registriert. Das ist bereits jetzt mehr als im gesamten letzten Jahr (938).

Dies geht aus Daten von Opendatabot hervor.

Seit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes über Inkassotätigkeiten im Jahr 2021 sind bei der Nationalbank der Ukraine insgesamt 3.101 Beschwerden gegen Inkassounternehmen eingegangen.

Die Zahl der Beschwerden steigt jedes Jahr um das Eineinhalbfache.

Opendatabot erinnerte daran, dass die Gesamteinnahmen von 74 Inkassounternehmen im vergangenen Jahr 1,01 Milliarden Hrywnja erreichten und der Nettogewinn 384,7 Millionen Hrywnja betrug.

Zur Erinnerung:

Ab 2021 dürfen nur noch Inkassounternehmen, die im Register der ukrainischen Nationalbank für Inkassounternehmen eingetragen sind, Kontakt zu Schuldnern aufnehmen. Derzeit sind 74 Unternehmen in diesem Register eingetragen.

Skrupellosen Inkassobüros drohen Sanktionen, die von Geldstrafen über Arbeitsbeschränkungen bis hin zum Ausschluss aus dem Register reichen, wenn sie gegen die im Gesetz beschriebenen Arbeitsregeln verstoßen.