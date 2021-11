Bewohner der Region Kiew schoss auf Ausländer, die seine Familie angriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Mann in der Region Kiew hat auf Eindringlinge geschossen, die in sein Haus einbrachen. Dies teilte die Polizei in der Region Kiew am Donnerstag, 18. November, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Vorfall am 16. November in Kryukivschyna ereignete. Am Morgen brachen Männer mit Sturmhauben in ein Privathaus ein und forderten von der Hausbesitzerin und ihrer Tochter Wertsachen und Ersparnisse.

Der Besitzer des Hauses schoss mehrmals mit einer registrierten Schreckschusswaffe in Richtung der Angreifer. Einem von ihnen wurde ins Bein geschossen.

Die Angreifer flohen in unbekannte Richtung und nahmen den Schmuck mit.

Die Strafverfolgungsbehörden haben den verletzten Angreifer ausfindig gemacht. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 37-jährigen Mann aus der Türkei handelte. Am selben Tag wurde eine zweite Person, ein gebürtiger Kasache, in einer Mietwohnung festgenommen.

Es wurde eine strafrechtliche Untersuchung des Raubüberfalls eingeleitet (Artikel 187 Teil 3 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Jetzt suchen die Strafverfolgungsbehörden nach der dritten beteiligten Person und prüfen, ob die Männer in ähnliche Verbrechen in der Region verwickelt sind.

Den Tätern droht eine Strafe von 7 bis 12 Jahren mit Beschlagnahmung des Vermögens…