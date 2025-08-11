FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Bierladenkette hinterzieht Steuern: was sie erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Die Steuerbehörde hat eine Steuerhinterziehung durch eine Bierkette aufgedeckt.

Dies teilte der Pressedienst der staatlichen Steuerbehörde mit.

Es wurde festgestellt, dass die Geschäfte beim Verkauf von alkoholischen Getränken Kassenquittungen ausgestellt haben, die nicht bei der staatlichen Steuerbehörde eingegangen sind. Dies könnte auf den Einsatz von Software hindeuten, die es ermöglichte, den Gesamtbetrag der Verkäufe zu verfälschen, so die Steuerbehörde.

Darüber hinaus war der Anteil der Barzahlungen an den Einnahmen der Kette unbedeutend.

Nach den Ergebnissen der von der staatlichen Steuerbehörde organisierten Inspektionen der Bierladenkette wurden nur in den ersten 4 Tagen in den Geschäftsräumen:

-312 zusätzliche Mitarbeiter wurden offiziell beschäftigt;

-die Barzahlungen stiegen um das 11,5-fache.

Nach Angaben der Steuerbehörde drohen den Steuerzahlern bei Verstößen gegen das Gesetz Geldstrafen und möglicherweise der Entzug der Lizenz.

Um es kurz zu machen:

Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine haben den Hauptbuchhalter eines Unternehmens für Fleischprodukte der vorsätzlichen Steuerhinterziehung von über 28,9 Millionen Hrywnja verdächtigt.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 204

