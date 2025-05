Die Blockbuster Mall wurde bei einem nächtlichen Angriff der Russen beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Blockbuster-Einkaufszentrum wurde in der Nacht des 24. Mai bei einem Drohnenangriff der Russen beschädigt.

Dies berichtet die Zeitung Hromadske.

Eine russische Drohne oder Trümmerteile schlugen auf dem Dach des Einkaufszentrums ein, und die Reparaturmannschaften sind bereits dabei, den Schaden zu beheben.

Dem Bericht zufolge ist das Einkaufszentrum trotz des Angriffs geöffnet und empfängt Besucher.

„Viele Geschäfte sind geöffnet, aber einige sind noch geschlossen, wie zum Beispiel das Bekleidungsgeschäft Sinsay, das von dem Beschuss am stärksten betroffen war“, heißt es weiter.

Um es kurz zu machen:

Am Abend des 23. Mai wurde Kiew wegen der Bedrohung durch russische Angriffsdrohnen und später durch ballistische Raketen in Luftalarm versetzt, und es gab Opfer in der Region Kiew und in der Hauptstadt.

Die Rettungskräfte sind dabei, die Folgen an mehreren Orten in der Stadt zu beseitigen.

Im Stadtteil Solomensky brach in Wohnungen im 4. und 5. Stock eines 5-stöckigen Wohnhauses ein Feuer aus.

Die Rettungskräfte löschten das Feuer mit Hilfe von 30 Personen und 8 Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Spezialausrüstung.

Im Bezirk Obolonskyj brach auf den Balkonen eines 9-stöckigen Gebäudes im 3., 4., 5. und 6. Stockwerk ein Feuer aus.

Im Bezirk Swjatoschinskij brach in einem einstöckigen Nichtwohngebäude zur Lagerung von Farben und Lacken ein Feuer aus, das auf einen russischen Angriff zurückzuführen ist. Die Arbeiten sind im Gange.