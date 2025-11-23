Diplomatie und Luftverteidigung: Selenskyj nannte die Hauptaufgaben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Parallel zur diplomatischen Schiene sollte alles getan werden, um die Verteidigung gegen heimtückische russische Angriffe zu stärken, sagte der Präsident.

Die Ukraine arbeitet parallel zur Arbeit der ukrainischen Delegation in der Schweiz an der Stärkung ihrer Luftverteidigung. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, den 23. November in Telegram mit.

„Bereits heute werden unsere Berater in der Schweiz mit Vertretern der Vereinigten Staaten, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zusammenarbeiten. Aber parallel zur diplomatischen Schiene müssen wir alles tun, um unsere Verteidigung gegen solche hinterhältigen russischen Angriffe zu stärken. Es ist sehr wichtig, die Umsetzung aller unserer Vereinbarungen mit unseren Partnern über Luftabwehrsysteme und Raketen zu beschleunigen“, schrieb er.

Nach Angaben von Selenskyj haben die Russen in sieben Tagen mehr als 1.050 Angriffsdrohnen, fast 1.000 gelenkte Luftbomben (korrigierte Luftbombe) und mehr als 60 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert.

