Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Fortsetzung der Waffenlieferungen an die Ukraine ist die einzige Hoffnung, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Die einzige Möglichkeit, die Aggression der Russischen Föderation zu stoppen, besteht darin, die Ukraine zu unterstützen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des republikanischen US-Senators Lindsey Graham.

US-Senator Graham sagte, die ukrainische Armee sei derzeit die stärkste in Europa. Ihm zufolge ist es diese Armee, die Russland in Angst und Schrecken versetzt und ein Schlüsselfaktor für die Abschreckung weiterer Aggressionen ist.

Graham betonte, dass die Fortsetzung der Waffenlieferungen an die Ukraine die einzige Möglichkeit ist, den Ausbruch des Dritten Weltkriegs zu verhindern.

Er forderte auch die internationalen Partner auf, die ukrainischen Streitkräfte aktiver zu unterstützen, da die Sicherheit des gesamten Kontinents von ihnen abhänge.

„Der einzige Weg, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, besteht darin, die Ukraine weiterhin mit Waffen zu versorgen, damit Russland von der stärksten Armee in Europa – der Ukraine – in Angst gehalten wird“, sagte Senator Graham.

Es ist erwähnenswert, dass Senator Graham im letzten Monat sagte, dass US-Präsident Donald Trump die Ukraine wahrscheinlich dazu bewegen wird, eine Rekordmenge an US-Waffen zu erhalten.

Bereits am 2. Juli berichtete CBS News, dass Trump erwägt, neue Finanzmittel für die Ukraine bereitzustellen.

Später stellte US-Außenminister Marco Rubio Trumps Worte klar und sagte, der US-Präsident fordere die NATO-Verbündeten auf, die notwendigen Waffen aus ihren Beständen in die Ukraine zu transferieren und dann Ersatz von den Vereinigten Staaten zu kaufen.