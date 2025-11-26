Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Piloten des Dritten Armeekorps haben im Sektor Lyman der Region Donezk ein schweres Flammenwerfersystem „Soncepjok“ zerstört.

Quelle: 3. Armeekorps, Video der 63. separaten mechanisierten Brigade „Stählerne Löwen“

Wörtlich: 63. Mechanisierte Brigade: „Maximaler Schaden im Wert von Millionen von Dollar und die Detonation einer Raketensalve – dank FPV für ein paar hundert Dollar und der unschätzbaren Arbeit der UAS-Piloten der 63.

.responsive-video { position: relative; width: 100%; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; background: #000; border-radius: 8px; } .responsive-video video { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }

video 63 OMB r

Einzelheiten: Das Datum des Beginns der Kampfhandlungen wird nicht bekannt gegeben.