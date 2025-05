Drohnenangriff auf die Region Dnipropetrowsk: Es gibt Schäden in zwei Bezirken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Bezirk Pawlohradskyj wurde ein Bauernhof beschädigt. Im Bezirk Sinelnikovskyj – gibt es Schäden auf dem Territorium des Unternehmens.

In der Region Dnipropetrowsk gibt es als Folge eines nächtlichen Angriffs russischer Drohnen Schäden in zwei Bezirken. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergey Lyssak am Dienstag, den 20. Mai, in Telegram.

Ihm zufolge haben die Russen in der Nacht die Region Dnipropetrowsk mit Drohnen angegriffen. Drei Luftziele wurden von den Verteidigern des Himmels zerstört.

Gleichzeitig wurde ein Bauernhof im Bezirk Pawlohradski beschädigt. Es entstand ein Feuer, das von Rettungskräften gelöscht wurde.

Im Bezirk Sinelnikovsky kam es durch den Angriff von Drohnen zu Zerstörungen auf dem Gelände des Unternehmens. Dort gab es auch ein Feuer.

Der Bezirk Nikopol wurde von den Russen mit FPV-Drohnen angegriffen und mit Artillerie beschossen. Die Gemeinden Nikopol, Pokrovska, Mirivska und Marhanezka wurden angegriffen. Es gab keine Verletzten und Opfer. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen am 9. Mai den Bezirk Nikopol mit Drohnen und Artillerie angegriffen haben. Infolge des Beschusses wurde eine Person verletzt. Fast in der Region Dnipropetrowsk: Russen in der Nähe des Stadtrandes