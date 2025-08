Drohnendiebstahl und elektronische Kriegsführung: Untersuchungshaft gegen Hajdaj verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Hohe Anti-Korruptionsgericht (HACC) hat gegen den ehemaligen Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, eine 60-tägige Untersuchungshaft verhängt. Er wird verdächtigt, in Korruptionsgeschäfte beim Kauf von Drohnen und Radargeräten verwickelt zu sein.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Übertragung der Gerichtsverhandlung.

„Gegen den Verdächtigen Serhij Hajdaj wird eine Präventivmaßnahme in Form von Haft für einen Zeitraum von 60 Tagen verhängt“, sagte der Richter.

Er setzte außerdem eine Kaution in Höhe von 10 Millionen Hrywnja fest.

Bereicherungsschema bei der Beschaffung von FPV-Drohnen

Kürzlich berichteten das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung und die spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung über die Aufdeckung eines groß angelegten Betrugs bei der Beschaffung von Drohnen und elektronischer Kriegsführung.

Eine der Militäreinheiten unterzeichnete einen Regierungsvertrag im Wert von fast 10 Millionen Hrywnja mit einem Unternehmen, das die Produkte zu einem überhöhten Preis lieferte – eine Überzahlung von etwa 80.000 USD. Nach Abschluss der Lieferung übergaben die Vertreter des Unternehmens ihren Anteil an den Schmiergeldern an die Teilnehmer des kriminellen Plans.

Wie RBK Ukrajina herausgefunden hat, gehört zu den Angeklagten in diesem Fall auch der ehemalige Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Hajdaj. Die Regierung hat am 2. August seine Entlassung als dringliche Angelegenheit genehmigt. Einzelheiten finden Sie in einem separaten Bericht von RBK Ukrajina.

Darüber hinaus betrifft der Fall Olexij Kuznetsov, einen derzeitigen Abgeordneten der Partei Diener des Volkes in der Region Luhansk. Seine Mitgliedschaft in der Fraktion wurde für die Dauer der Ermittlungen ausgesetzt.

Am 4. August hat das Oberste Anti-Korruptionsgericht Kuznetsov für 60 Tage in Untersuchungshaft genommen, mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 8 Millionen Hrywnja.