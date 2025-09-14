DTEK hat mit Mythen über Anomalien auf dem Energiemarkt aufgeräumt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

DTEK hat die Gründe für den Preisverfall auf dem Strommarkt erläutert.

Laut RBK Ukrajina wurde dies von Dmytro Maljar, dem kaufmännischen Direktor von D.Trading, einem Teil der DTEK-Gruppe, erklärt.

Er sagte insbesondere, dass die Strompreise nicht als Tarife festgelegt sind und sich stündlich ändern.

Als Beispiel nannte er Preisänderungen in der Ukraine und anderen europäischen Ländern. Laut der Analyse sind die Preise in der Ukraine und in Europa von August bis September um etwa 17-46% gesunken.

Er fügte hinzu, dass im September die Gesamtnachfrage nach Strom aufgrund der angenehmen Temperaturen sinkt und das Angebot der Erzeuger (KKWs, Wärmekraftwerke, KWK-Anlagen) aufgrund des Endes der Reparaturkampagnen der Erzeugungsanlagen steigt.

Ein weiterer Faktor, der zur Senkung der Strompreise beiträgt, ist die Inbetriebnahme zusätzlicher gasbefeuerter Erzeugungskapazitäten, die ihren Strom auf dem Day-Ahead-Markt verkaufen.

„Ist die Senkung der DAM-Preise im September schlecht oder gut? Für die Verbraucher ist es gut, denn die DAM-Preise sind gesunken und damit auch die Stromkosten. Für die spekulativen Händler ist es schlecht, weil sie mit der Spekulation kein Geld verdient haben. Für Anbieter, die ihre Dienstleistungen verkaufen und nicht der Preisspekulation ausgesetzt sind, ist es neutral, da sie eine feste Marge erhalten. Für die Erzeuger ist es ein Minus, wenn man die Vorbereitungen für den winterlichen Lastabwurf und den endlosen Beschuss berücksichtigt“, erklärte Maljar.

Wie berichtet, gehört die Ukraine nach wie vor zu den Ländern mit relativ niedrigen Preisen auf dem Spotmarkt für Strom im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern.