Eine 12-Meter-Drohne TOLOKA wurde in der Ukraine gezeigt

Die ukrainische Drohne TOLOKA hat drei Modifikationen. Die Drohne kann eine Entfernung von 2.000 km zurücklegen und bis zu 5 Tonnen Fracht transportieren.

Während des Investitionsgipfels für Verteidigungstechnologien Defense Tech Valley 2025, der in Lwiw stattfand, wurde die ukrainische Unterwasserdrohne TOLOKA vorgestellt, die Ziele in einer Entfernung von 2000 Kilometern treffen kann. Dies berichtete Militarnyi am Freitag, den 19. September.

Die Drohne hat drei Modifikationen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Sie unterscheiden sich insbesondere in der Länge der Drohne – sie reicht von 4 bis 12 Metern.

Im Allgemeinen haben die Entwickler zuvor drei Modifikationen der Drohne TOLOKA angekündigt:

TLK -150 – Rumpfgröße 2,5 m, Reichweite – bis zu 100 km, Antriebssystem – Elektromotor, Masse eines Gefechtskopfes oder einer anderen Nutzlast – 20-50 kg; TLK 400 – Rumpfgröße 4-6 m, erklärte Reichweite – bis zu 1200 km, Masse eines Gefechtskopfes oder einer anderen Nutzlast – bis zu 500 kg; TLK 1000 – Rumpfgröße von 4 bis 12 m, erklärte Reichweite – bis zu 2000 km, erklärte Masse eines Gefechtskopfes oder einer anderen Nutzlast – bis zu 5000 kg. Neben TOLOKA wurden auf der Ausstellung auch andere Drohnen, Bodenstationen, militärische Transportmittel und innovative Drohnen vorgestellt.

