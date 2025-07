Eine Drohne hat Odessa angegriffen: zivile Objekte stehen in Flammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Verwaltungsgebäude und Autos stehen in der Stadt in Flammen, in Wohnhäusern wurden Fenster eingeschlagen.

In der Nacht zum Dienstag, den 22. Juli, kam es in Odessa zu Explosionen als Folge des russischen Drohnenangriffs. In der Stadt brachen Brände aus und es wurden erhebliche Schäden an der zivilen Infrastruktur verzeichnet. Die Informationen stammen vom Bürgermeister von Odessa Gennady Trukhanov, der Publikation Dumskaya und dem Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa Oleh Kiper.

Laut Trukhanov waren die Explosionen um 2:23 Uhr in der Stadt zu hören.

Später stellte die Publikation Dumskaya Brände an mindestens zwei Orten nach dem Drohnenangriff fest und zeigte den Moment einer der Explosionen in Odessa

Auch später veröffentlichte die Zeitung ein Video von der Situation am Ort eines der „Prillots“.

Ausgebrannte Autos auf dem Parkplatz. Gennady Trukhanov

„Der Feind hat Odessa mit Angriffsdrohnen angegriffen. Trotz der aktiven Arbeit unserer Kräfte der Luftverteidigung gibt es Schäden an der zivilen Infrastruktur“, heißt es in der Botschaft des Leiters der Militärverwaltung der Region Odessa.

Oleh Kiper gab an, dass in der Stadt Verwaltungsgebäude und Autos brennen und in Wohnhäusern Fensterscheiben eingeschlagen sind. Informationen über die Opfer werden gerade geklärt.

„Alle relevanten Dienste arbeiten an der Beseitigung der Folgen“, fasste der Leiter der regionalen Militärverwaltung zusammen.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum Samstag, den 19. Juli, mehr als 20 unbemannte Flugzeuge Odessa angegriffen haben. Infolge des Angriffs kam es zu einem Brand in einem der mehrstöckigen Gebäude.

Auch am vergangenen Freitagmorgen griffen russische Angreifer Odessa mit Angriffsdrohnen an. Acht Menschen wurden dabei verletzt.