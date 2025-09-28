Eine Krankenschwester und ein Patient wurden getötet, 70 weitere Menschen wurden verwundet - Innenminister zu den Folgen des russischen Angriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Insgesamt wurden bei dem massiven nächtlichen Beschuss durch die Russen in der Nacht zum 28. September in der gesamten Ukraine mehr als 70 Menschen verwundet.

Quelle: Innenminister Ihor Klymenko

** Klymenkos direkte Rede*: „In Kiew arbeiten wir an 8 Orten. Vier Menschen wurden getötet. Darunter ist ein 12-jähriges Mädchen, das von einer Betonplatte eingeklemmt wurde. Eine Krankenschwester und ein Patient starben im Institut für Kardiologie. Eine weitere Person wurde am Ort eines Angriffs auf zivile Infrastruktur tot aufgefunden.

Insgesamt wurden in der Ukraine bisher mehr als 70 Menschen verwundet.

An einigen Orten wurden durch die Angriffe des Feindes ganze Stadtviertel zerstört. Bei den Aufräumarbeiten stürzten Gebäude ein, und zwei Retter wurden verletzt.“

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass mindestens 30 Bewohner eines Hochhauses in Saporischschja verletzt wurden, darunter drei Kinder.

Insgesamt wurden mehr als 100 zivile Objekte durch die russischen Angriffe beschädigt.

Mehr als 1.500 Rettungskräfte und Polizeibeamte sind in 11 Regionen an den Hilfsmaßnahmen beteiligt.