FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Eine russische Drohne hat das Gebäude der regionalen Militärverwaltung von Sumy getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Am 10. August schlug eine feindliche Drohne in der regionalen Militärverwaltung von Sumy ein. Das Verwaltungsgebäude wurde beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Sumy, Oleg Grigorov.

Heute Morgen hat eine russische Drohne Berichten zufolge das Dach des Gebäudes der staatlichen Regionalverwaltung von Sumy im Stadtzentrum getroffen.

Berichten zufolge gab es keine Verletzten.

Russland hat systematisch administrative und zivile Ziele angegriffen, um die Bevölkerung unter Druck zu setzen und Panik zu verbreiten.

Daher fordern die Behörden die Einwohner und Besucher der Region Sumy auf, sich während der Luftangriffe nicht in der Nähe von Verwaltungsgebäuden und wichtiger Infrastruktur aufzuhalten.

Ein Schlag für Sumy

Sumy wird täglich von feindlichem Beschuss heimgesucht. am 26. Juli griffen die Angreifer die Stadt am Morgen mit Drohnen an. Der Angriff verursachte Probleme mit Strom und Wasser in Sumy.

Später berichteten die örtlichen Behörden von Angriffen auf die zivile Infrastruktur und einer „Landung“ in einem Nichtwohngebäude.

Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

Der Abgeordnete Olexander Kachura hat ein Video des Angriffs bei der regionalen Militärverwaltung von Sumy veröffentlicht. Quellen in der Strafverfolgung bestätigten dies gegenüber RBK Ukrajina.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 220

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)29 °C  Ushhorod31 °C  
Lwiw (Lemberg)28 °C  Iwano-Frankiwsk32 °C  
Rachiw28 °C  Jassinja28 °C  
Ternopil29 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)31 °C  
Luzk30 °C  Riwne31 °C  
Chmelnyzkyj28 °C  Winnyzja29 °C  
Schytomyr26 °C  Tschernihiw (Tschernigow)26 °C  
Tscherkassy26 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)29 °C  
Poltawa27 °C  Sumy25 °C  
Odessa28 °C  Mykolajiw (Nikolajew)31 °C  
Cherson32 °C  Charkiw (Charkow)26 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)30 °C  Saporischschja (Saporoschje)30 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)28 °C  Donezk28 °C  
Luhansk (Lugansk)29 °C  Simferopol31 °C  
Sewastopol31 °C  Jalta30 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“