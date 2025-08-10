Eine russische Drohne hat das Gebäude der regionalen Militärverwaltung von Sumy getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 10. August schlug eine feindliche Drohne in der regionalen Militärverwaltung von Sumy ein. Das Verwaltungsgebäude wurde beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Sumy, Oleg Grigorov.

Heute Morgen hat eine russische Drohne Berichten zufolge das Dach des Gebäudes der staatlichen Regionalverwaltung von Sumy im Stadtzentrum getroffen.

Berichten zufolge gab es keine Verletzten.

Russland hat systematisch administrative und zivile Ziele angegriffen, um die Bevölkerung unter Druck zu setzen und Panik zu verbreiten.

Daher fordern die Behörden die Einwohner und Besucher der Region Sumy auf, sich während der Luftangriffe nicht in der Nähe von Verwaltungsgebäuden und wichtiger Infrastruktur aufzuhalten.

Ein Schlag für Sumy

Sumy wird täglich von feindlichem Beschuss heimgesucht. am 26. Juli griffen die Angreifer die Stadt am Morgen mit Drohnen an. Der Angriff verursachte Probleme mit Strom und Wasser in Sumy.

Später berichteten die örtlichen Behörden von Angriffen auf die zivile Infrastruktur und einer „Landung“ in einem Nichtwohngebäude.

Der Abgeordnete Olexander Kachura hat ein Video des Angriffs bei der regionalen Militärverwaltung von Sumy veröffentlicht. Quellen in der Strafverfolgung bestätigten dies gegenüber RBK Ukrajina.