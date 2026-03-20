Der Präsident sprach über neue Verteidigungsabkommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es gibt neue Verteidigungsabkommen, die sowohl die Waffenproduktion als auch die Unterstützung der gesamten Gesellschaft betreffen.

Während der Besuche in Großbritannien und Spanien wurden neue Vereinbarungen zur Verteidigungsunterstützung der Ukraine und zur Koordinierung der gemeinsamen Verteidigung getroffen. Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am 19. März mit.

„Heute bin ich bereits wieder in Kiew. Es waren ereignisreiche Besuche in Großbritannien und Spanien. Wir haben neue Verteidigungsvereinbarungen getroffen, die sowohl die Waffenproduktion als auch die Unterstützung für unsere gesamte Gesellschaft betreffen“, erklärte der Präsident.

Laut Selenskyj stellte die ukrainische Seite den Partnern während der Besuche ihre eigenen Möglichkeiten zur Stärkung der gemeinsamen Verteidigung vor.

Wir werden diese Arbeit fortsetzen. Und es ist spürbar, dass der Bedarf an Koordinierung der Bemühungen und der Bündelung der Potenziale heute größer ist als je zuvor, betonte er.

Zur Erinnerung: Während des Besuchs von Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichneten die Ukraine und Spanien neun Dokumente, die eine Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Infrastruktur, diplomatische Ausbildung sowie gemeinsame Projekte in der Produktion vorsehen.