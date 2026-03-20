Den Ukrainern wurden die Nebenkosten für Januar neu berechnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Neuberechnungen wurden in Städten vorgenommen, in denen die Dienstleistungen nicht erbracht wurden, nicht in vollem Umfang erbracht wurden oder von mangelhafter Qualität waren – insbesondere aufgrund feindlicher Angriffe.

Im Januar wurden den Ukrainern aufgrund von Unterbrechungen und mangelhafter Qualität der Dienstleistungen 36,4 Millionen Hrywnja an Kosten für Versorgungsleistungen nicht in Rechnung gestellt. Dies teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko nach einem Treffen mit dem Leiter der staatlichen Verbraucherschutzbehörde, Serhij Tkatschuk, mit.

„Für den Januar 2026 wurden Nachberechnungen in den Städten vorgenommen, in denen Dienstleistungen nicht erbracht wurden, nicht in vollem Umfang erbracht wurden oder von mangelhafter Qualität waren – insbesondere aufgrund feindlicher Angriffe. Es handelt sich um Beträge, die nicht in den Rechnungen für Heizung, Warm- und Kaltwasser, Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung enthalten sind“, erklärte die Regierungschefin.

Insgesamt, so ihre Angaben, wurden den Bürgern 36,4 Mio. Hrywnja nicht in Rechnung gestellt:

Allein in Kiew wurden den Einwohnern aufgrund von Versorgungsunterbrechungen 9,1 Millionen Hrywnja für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung nicht in Rechnung gestellt, und für die zentrale Wärmeversorgung wurden überhaupt keine Gebühren erhoben. Es handelt sich um Rechnungen in Milliardenhöhe, die nicht zur Zahlung gestellt wurden.