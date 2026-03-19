Seit Jahresbeginn wurden über eine Million Quadratmeter Straßen saniert – Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine konnten seit Jahresbeginn bereits rund eine Million Quadratmeter Straßenbelag saniert werden, das Arbeitstempo wurde auf 90.000 Quadratmeter pro Tag erhöht.

Dies berichtet „Ukrinform“.

„Seit Jahresbeginn ist es uns gelungen, eine Rekordmenge an Straßenbelag während der Zeit der vollumfänglichen Invasion zu sanieren“, teilte der für Wiederaufbau zuständige Vizepremierminister und Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, Olexij Kuleba, während einer Arbeitsreise in die Region Sumy mit.

Ihren Angaben zufolge handelt es sich um rund eine Million Quadratmeter reparierter Straßen.

Wie der Vizepremier anmerkte, ist die Situation hinsichtlich der Straßenbeläge in diesem Jahr eine der schwierigsten. Der Zustand der Straßen hat sich infolge der Kriegshandlungen, der schwierigen Wetterbedingungen im Winter sowie der begrenzten Finanzierung des Straßenwesens erheblich verschlechtert.

Die Reparaturarbeiten dauern in allen Regionen der Ukraine an. In einer Reihe von Regionen sind die Auftragnehmer bereits von laufenden Reparaturen zu „Karten“-Reparaturen übergegangen.

Dies soll für eine langlebigere Straßenoberfläche sorgen, versichert Kuleba.

Das Arbeitstempo wurde auf 90.000 Quadratmeter pro Tag erhöht. Bis Ende März soll es laut der Mitteilung auf 150.000 Quadratmeter gesteigert werden.

Die laufenden Reparaturarbeiten an internationalen Straßen sollen planmäßig bis zum 1. Mai abgeschlossen sein, alle wesentlichen Arbeiten bis zum 1. Juni dieses Jahres.