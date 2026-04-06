In Odessa sind eine Mutter mit ihrem 2-jährigen Kind sowie eine 53-jährige Frau ums Leben gekommen; unter den Trümmern könnten sich noch weitere Menschen befinden – so die Behörden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus in Odessa kamen eine junge Mutter und ihre 2-jährige Tochter sowie eine 53-jährige Frau ums Leben; laut Angaben des für den Wiederaufbau zuständigen Vizepremiers Olexij Kuleba könnten sich noch Menschen unter den Trümmern befinden.

Quelle: : Oleg Kipper, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Odessa, und Olexij Kuleba, stellvertretender Ministerpräsident für Wiederaufbau, auf Telegram

Zitat des Regionalleiters: : „Unter den Todesopfern befinden sich eine 30-jährige Frau und ihre kleine Tochter, die erst 2,6 Jahre alt war, sowie eine weitere 53-jährige Frau.“

Details: : Seinen Angaben zufolge erlitten weitere 15 Menschen Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades, darunter eine schwangere Frau und zwei Kinder: ein 7 Monate alter Junge und ein 2-jähriges Mädchen.

„Die Verletzten weisen Splitterwunden, Verbrennungen, Verletzungen und Vergiftungen durch Verbrennungsprodukte auf. Ein Teil der Menschen befindet sich in einem kritischen Zustand. Den Zustand der Kinder schätzen die Ärzte als mittelschwer ein“, erklärte Kipper.

Gleichzeitig fügte Kuleba hinzu, dass sich unter den Trümmern möglicherweise noch Menschen befinden.

„Der Feind hat Wohnhäuser, kritische Infrastruktureinrichtungen und Verwaltungsgebäude angegriffen. Es wurde ein Treffer in einem mehrstöckigen Gebäude registriert. Unter den Trümmern könnten sich noch Menschen befinden“, erklärte der Vizepremier.

Hintergrund: :

In der Nacht zum 6. April griffen die Russen Odessa an. Zuvor wurde von 3 Toten und 10 Verletzten berichtet.