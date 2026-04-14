Russische Streitkräfte haben Verwaltungsgebäude in Tschernihiw angegriffen: zwei Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Tschernihiw wurden bei einem Angriff russischer Drohnen auf Verwaltungsgebäude am 14. April zwei Menschen verletzt.

Quelle: Dmytro Bryzhynskyj, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Tschernihiw, Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine

Details: Es wird berichtet, dass die Angreifer zwei Verwaltungsgebäude in Tschernihiw angegriffen haben.

Eine der Drohnen vom Typ „Schahed“ traf ein Verwaltungsgebäude im Stadtzentrum. Durch die Explosion wurden dort Fenster zerstört und Türen beschädigt.

Zitat: „Infolge der Explosionen in Tschernihiw wurden bislang zwei Personen verletzt: eine Frau mit einer Verletzung am Unterschenkel und ein Mann mit einer Verletzung am Arm. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert.“

Details: Die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte meldeten die Bewegung russischer Drohnen in Richtung Tschernihiw aus östlicher Richtung.

Vorgeschichte:

Am Morgen des 14. April griffen russische Invasoren mit einer Drohne ein Krankenhaus und ein Zivilfahrzeug im Zentralbezirk von Cherson an: Vier Mitarbeiter der medizinischen Einrichtung sowie ein 62-jähriger Mann wurden verletzt.