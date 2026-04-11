In der Region Sumy ist ein junger Mann auf eine Mine getreten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im Bezirk Schostka der Region Sumy wurde ein junger Mann von einer Mine getroffen. Dies geschah in der Nähe eines Grenzortes in der Gemeinde Chutor-Mykhailivska, wie der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorow, mitteilte.

Der 17-Jährige, der zuvor aus diesem Dorf evakuiert worden war, war zu Ostern dorthin zurückgekehrt. Er war mit dem Motorrad unterwegs und fuhr auf einen Sprengkörper.

Der Verletzte befindet sich in einem kritischen Zustand.

„Ich fordere die Bewohner der Grenzgebiete auf, vorsichtig zu sein. Die Gebiete sind weiterhin vermint und gefährlich. Wichtig: Kehren Sie nicht in die Grenzorte zurück, für die eine Evakuierung angeordnet wurde“, heißt es in der Mitteilung des Leiters der regionalen Militärverwaltung.