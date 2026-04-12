Die Luftstreitkräfte meldeten den Start einer Drohne durch Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das feindliche Ziel wurde am Himmel über der Region Sumy gesichtet. Dies ist der erste Bericht über einen Angriff seit fast 18 Stunden.

Nach einer längeren Pause haben die Luftstreitkräfte die erste russische Drohne gesichtet, obwohl seit dem Nachmittag des 11. April ein Osterfrieden in Kraft ist. Dies teilten die Streitkräfte der Ukraine am Sonntag, dem 12. April, mit. „Feindliche Drohne über Sumy“, teilten die Luftstreitkräfte um 09:03 Uhr mit.

Dies ist die erste Meldung über einen Angriff seit fast 18 Stunden, seitdem Russland angekündigt hatte, dass der Waffenstillstand in Kraft getreten sei.

Aufgrund fehlender Angriffe hatten die Luftstreitkräfte am Morgen des 12. April keine nächtlichen Beschüsse durch Russland gemeldet. Zur Erinnerung: An der Front wurden bis 7:00 Uhr am 12. April 2299 Verstöße gegen den Waffenstillstand registriert. Am Vorabend von Ostern führten die Ukraine und Russland einen Gefangenenaustausch durch. 182 Ukrainer kehrten nach Hause zurück – 175 Verteidiger und sieben Zivilisten.