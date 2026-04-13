Die Staatsanwaltschaft hat den Fall eines Kohlelieferanten für das Wärmekraftwerk Trypillya an das Gericht weitergeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Staatsanwaltschaft hat die Anklageschrift gegen den Geschäftsführer des Unternehmens, das Kohle für den Betrieb des Wärmekraftwerks Trypilska geliefert und mehr als 24 Millionen Hrywnja Mehrwertsteuer nicht entrichtet hat, an das Gericht weitergeleitet.

Dies teilt das Büro des Generalstaatsanwalts mit.

Die Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft haben die Anklageschrift gegen den Geschäftsführer des Unternehmens, das Kohle an die Aktiengesellschaft „Centrenergo“ für den Betrieb des Wärmekraftwerks Trypilska lieferte – eines Kraftwerks, das Strom für den zentralen Teil der Ukraine erzeugt –, an das Gericht weitergeleitet.

Im Januar und Februar 2024 erhielt das Unternehmen von „Centrenergo“ Gelder als Vorauszahlung für Kohle sowie als Bezahlung für deren Lieferung. In einem solchen Fall ist das Unternehmen gesetzlich verpflichtet, die Mehrwertsteuer zu berechnen und zu erklären.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge hat der Direktor dies versäumt, und die Mehrwertsteuerverbindlichkeiten wurden in der Berichterstattung nicht ausgewiesen. Infolgedessen flossen dem Haushalt mehr als 24,1 Mio. Hrywnja nicht zu, was gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einen besonders hohen Betrag darstellt.

Die Handlungen des Angeklagten werden als vorsätzliche Steuerhinterziehung durch einen leitenden Angestellten des Unternehmens eingestuft, die dazu geführt hat, dass dem Haushalt Mittel in besonders hohem Umfang vorenthalten wurden. Der Fall wird vor Gericht verhandelt.