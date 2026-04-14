In Browary kam es zu einer Explosion, Verdächtige wurden festgenommen – Medienberichte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Sicherheitskräfte haben Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, an dem Vorfall beteiligt zu sein; Informationen über Verletzte werden derzeit abgeklärt.

Die Explosion ereignete sich am Morgen des 14. April in einem Wohngebiet der Stadt Browary im Gebiet Kiew. Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Quellen.

Nach vorläufigen Angaben explodierte ein selbstgebauter Sprengkörper. Die Sicherheitskräfte haben Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, an dem Vorfall beteiligt zu sein.

Den Quellen zufolge weist der Vorfall Merkmale eines Terroranschlags auf. Informationen über die Verletzten werden derzeit präzisiert.

Die Umstände der Explosion werden derzeit ermittelt.

Zur Erinnerung: Geheimdienstmitarbeiter hatten in Chmelnyzkyj einen FSB-Agenten festgenommen und einen Terroranschlag gegen das Militär verhindert.