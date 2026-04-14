Der 15. April wurde in Dnipro zum Tag der Trauer erklärt: 5 Tote und 27 Verletzte infolge des Angriffs der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die lokalen Behörden haben den 15. April in Dnipro zum Tag der Trauer für die Opfer des russischen Angriffs erklärt.

Quelle: Bürgermeister Boris Filatow, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk Olexander Hanzha in den sozialen Netzwerken

Details: Am Mittwoch werden die Staatsflaggen an den Gebäuden des Stadtrats und der kommunalen Unternehmen auf Halbmast gesetzt. Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen aller Eigentumsformen wird empfohlen, Staatsflaggen mit schwarzen Bändern als Zeichen der Trauer zu hissen.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung belief sich die Zahl der Opfer des feindlichen Angriffs um 16 Uhr auf 27 Personen. Wie berichtet, kamen fünf Menschen ums Leben.

22 Verletzte des feindlichen Angriffs auf Dnipro befinden sich weiterhin in Krankenhäusern. 12 davon sind in kritischem Zustand. Die übrigen weisen mittelschwere Verletzungen auf.

Die Verletzten weisen Verletzungen im Bauchraum, im Brustkorb und an den Gliedmaßen auf. Die Menschen haben starken Stress erlebt. Mit einigen arbeitet bereits ein Psychologe.

Fünf Verletzte werden ambulant behandelt.