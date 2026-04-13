Das Außenministerium hat einen Sonderbotschafter für Fragen im Zusammenhang mit Kriegsgefangenen, Zivilisten und Vermissten ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Außenministerium der Ukraine hat Dmytro Ponomarenko zum Sonderbeauftragten für Kriegsgefangene, Zivilisten und Vermisste ernannt.

Quelle: Außenministerium

Wörtlich: „Auf Initiative des Außenministers Andrij Sybiha wurde im Außenministerium das Amt eines Sonderbeauftragten für Fragen im Zusammenhang mit Kriegsgefangenen, Zivilisten, Personen, denen die persönliche Freiheit entzogen wurde, sowie Vermissten geschaffen. Für diese Position in der Abteilung für internationales Recht und völkerrechtliche Maßnahmen gegen Aggression wurde Dmytro Ponomarenko ernannt.“

Details: .* Das Ministerium teilte mit, dass der Botschafter die internationalen Bemühungen koordinieren wird, um den Druck auf Russland zu verstärken, Folter und unmenschliche Behandlung ukrainischer Gefangener zu verhindern sowie deren Freilassung zu fördern.

Darüber hinaus wird er sich mit Fragen des Schutzes der Rechte von Zivilisten, Inhaftierten und Vermissten befassen.

Das Außenministerium fügte hinzu, dass die Ernennung die Zusammenarbeit mit dem Koordinierungsstab für den Umgang mit Kriegsgefangenen sowie die Durchführung gemeinsamer internationaler Advocacy-Maßnahmen, insbesondere im Jahr 2026, vorsehe.

Es wird darauf hingewiesen, dass Ponomarenko zuvor im diplomatischen Dienst für den asiatisch-pazifischen Raum tätig war. In den Jahren 2021–2025 war er außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Ukraine in der Republik Korea und gleichzeitig in der Mongolei.