Die Russen haben mit gelenkten Luftbomben einen Angriff auf den Stausee in der Region Charkiw geflogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Pechenesche-Stausee ist der größte in der Region und sowohl für die Stadt Charkiw als auch für die gesamte Region von entscheidender Bedeutung.

Russische Truppen haben am 14. April sechs Lenkbomben auf den Damm des Pecheneski-Stausees in der Region Charkiw abgeworfen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Synjehubow, im Rahmen einer Fernsehsendung mit.

„Der Feind beschießt weiterhin unsere Ortschaften und die zivile Infrastruktur. Heute haben die Angreifer sechs Lenkbomben auf den Pecheneski-Damm im Bezirk Tschuhujiw gerichtet – dies ist einer der größten Stauseen der Region und ein objekt von entscheidender Bedeutung“, erklärte Synjehubow.

Fast zeitgleich führten russische Truppen einen kombinierten Angriff auf Charkiw durch, bei dem Drohnen vom Typ „Molniya“ und „Schahed“ zum Einsatz kamen.

Wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung versicherte, sind derzeit alle Dienste – Rettungsdienst, Nationalpolizei und Einheiten des Staatlichen Katastrophenschutzes – vor Ort im Einsatz und beseitigen die Folgen zügig.

Zur Erinnerung: Russische Angreifer verübten in der Nacht zum 14. April einen massiven Angriff mit „Schahed“-Drohnen auf den Süden der Oblast Odessa. Ziel des Angriffs waren die Hafeninfrastruktur und zivile Einrichtungen.

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