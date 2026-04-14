Nachrichten vom 14. April: Der Preis für russisches Öl ist um 42 % gestiegen, der Eurokurs hat einen neuen Rekord erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Zur „Druschba“: Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Ölpipeline „Druschba“ bis Ende April repariert werde.

Zur Wehrpflicht: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete einen Gesetzentwurf zur Verlängerung der Wehrpflicht um drei Jahre nach Kriegsende.

Zum Wechselkurs: Am Mittwoch, dem 15. April, wird der offizielle Euro-Wechselkurs gegenüber der Hrywnja um 57 Kopeken auf 51,32 Hrywnja steigen, was ein neues historisches Hoch darstellen wird.

Zu den Angriffen der Russischen Föderation: Die Russen haben sechs Lenkbomben auf einen Damm in der Region Charkiw abgeworfen: Dabei handelt es sich um kritische Infrastruktur an einem der größten Stauseen der Region.

Zum russischen Öl: Russland könnte neue steuerliche Mehreinnahmen aus dem Ölexport erzielen, da der Durchschnittspreis seiner wichtigsten Sorte Urals in westlichen Häfen in den ersten 13 Tagen des Aprils auf 106,3 Dollar pro Barrel gestiegen ist, was einem Anstieg von 42 % gegenüber März entspricht.

Exklusiv bei EP

Zu einem Drittel unbesetzt: Für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität fehlen weder Personal noch Ressourcen

Das Amt für Wirtschaftssicherheit ist zu weniger als einem Drittel besetzt, und die Mittel dafür könnten bereits im September aufgebraucht sein. Inwiefern haben die Untätigkeit der Regierung und gesetzliche Unstimmigkeiten die Arbeit des Amtes beeinträchtigt?