Russland hat einen Angriff auf Slowjansk geflogen: Die einzige Entbindungsklinik im Gebiet Donezk wurde beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Kinder, Wöchnerinnen und das medizinische Personal der Einrichtung blieben bei dem russischen Luftangriff unverletzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Das russische Militär führte am Montag, dem 30. März, um 11:50 Uhr einen Luftangriff auf das Zentrum von Slowjansk durch. Bei dem Angriff wurde ein Mann verletzt, die einzige Entbindungsklinik im Gebiet Donezk wurde beschädigt. Dies teilte der Leiter der städtischen Militärverwaltung von Slowjansk, Wadim Ljach, auf Facebook mit.

„Lenkbomben, Zentrum von Slowjansk. Eine Bildungseinrichtung und ein Geschäft wurden zerstört. Privathäuser, Mehrfamilienhäuser und staatliche Einrichtungen wurden beschädigt. Zu den beschädigten Gebäuden gehört die einzige Entbindungsklinik in der Region Donezk“, heißt es in der Mitteilung.

Kinder, Wöchnerinnen und das medizinische Personal der Einrichtung seien unverletzt geblieben, fügte der Beamte hinzu.

Ihren Angaben zufolge ist von einem Verletzten – einem 42-jährigen Mann – bekannt. Der Verletzte wird derzeit medizinisch versorgt.

Zur Erinnerung: Am 20. März wurden in der Stadt Slowjansk massive Zerstörungen nach einem Angriff der russischen Luftwaffe verzeichnet, die gelenkte FAB-250-Bomben einsetzte.