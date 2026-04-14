Selenskyj: Russland könnte heute Nacht die Ukraine angreifen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass die russischen Invasoren in der Nacht zum 15. April die Ukraine mit Drohnen und Raketen angreifen könnten.

Quelle: Selenskyj während seines Besuchs in Norwegen am 14. April

Wörtliches Zitat: „In dieser Nacht ist ein weiterer russischer Angriff möglich. Viele ‚Schaheds‘ befinden sich bereits am Himmel über der Ukraine, außerdem könnten die Russen Raketen einsetzen.“

Details: Er erwähnte auch den Raketenangriff der Angreifer auf Dnipro am 14. April, bei dem 5 Menschen ums Leben kamen und fast 30 Menschen verletzt wurden.