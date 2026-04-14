Selenskyj versprach, dass die Ölpipeline „Druschba“ bis Ende April repariert werde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Ölpipeline „Druschba“ bis Ende April repariert werde.

Dies sagte er im Rahmen eines Gesprächs mit Journalisten zusammen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz.

Selenskyj merkte an, dass die Ölpipeline nicht vollständig, aber ausreichend repariert werde, um funktionsfähig zu sein.

„Nicht alle Tanks werden repariert werden, das ist ein langwieriger Prozess, aber es geht um etwas anderes: Wird sie funktionsfähig sein? Ja, bis Ende April. Wir sind fest davon überzeugt, dass dies mit den anderen Verpflichtungen der EU-Länder, vor allem Ungarns, in Einklang stehen wird, die diese oder jene für uns wichtigen Entscheidungen blockiert haben“, betonte der Präsident.