In der Ukraine ist die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen rasant gestiegen: Welche Modelle werden am häufigsten gekauft?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im März wurde der Fahrzeugbestand der Ukraine um mehr als 3.300 Hybrid-Pkw (HEV und PHEV) erweitert, was einem Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im März wurden über 3.300 Hybrid-Pkw (HEV und PHEV) in den ukrainischen Fahrzeugbestand aufgenommen, was einem Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dies berichtet UkrAwtoProm.

Wie aus der Analyse hervorgeht, betrug der Anteil neuer Fahrzeuge an dieser Zahl 56 % gegenüber 60 % im März des Vorjahres.

Laut der Studie bleibt der TOYOTA RAV-4 (442 Stück) Marktführer im Segment der neuen Hybrid-Pkw. An zweiter Stelle liegt der NISSAN Qashqai (149 Stück), an dritter Stelle der TOYOTA Yaris Cross (76 Stück).

Bei den importierten Gebrauchtwagen-Hybridfahrzeugen liegt der FORD Escape (89 Stück) an der Spitze. Ebenfalls in den Top 3: der FORD Fusion US (88 Stück) und der KIA Niro (75 Stück).