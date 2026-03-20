Die Polizei führt groß angelegte Durchsuchungen in Krankenhäusern in der gesamten Ukraine durch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Strafen drohen dem medizinischen Personal? Die nationale Polizei führt in rund 70 medizinischen Einrichtungen in der gesamten Ukraine Durchsuchungen im Zusammenhang mit Fällen von Veruntreuung durch.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst der Nationalpolizei der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Polizeibeamten Betrugsmaschen bei der Veruntreuung von Haushaltsmitteln dokumentieren, die im Rahmen von medizinischen Garantien für die Behandlung von Ukrainern vorgesehen waren.

Außerdem geht es um fiktive medizinische Leistungen und Manipulationen von Daten im elektronischen Gesundheitssystem. Nach vorläufigen Schätzungen könnte sich der Schaden auf Hunderte Millionen Hrywnja belaufen.

Ermittler der Hauptuntersuchungsabteilung der Nationalpolizei und Ermittler der Abteilung für strategische Ermittlungen arbeiten mit den Staatsanwaltschaften und den Fachabteilungen des Gesundheitsministeriums zusammen.

Nach Angaben der Polizei sehen die angeklagten Straftatbestände eine Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren sowie die Einziehung von Vermögen vor.

„Derzeit laufen die Ermittlungen. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht“, fügte die ukrainische Nationalpolizei hinzu.

Was dem vorausging