In Rumänien wurde nahe der Grenze zur Ukraine eine nicht explodierte Sprenggranate entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Dorf Pardina, nahe der Grenze zur Ukraine, wurde eine nicht explodierte Rakete mit Sprengstoff entdeckt.

Im rumänischen Dorf Pardina nahe der Grenze zur Ukraine wurde eine nicht explodierte, ungelenkte Rakete entdeckt.

Quelle: : Rumänisches Verteidigungsministerium

Wörtlich: : „Am Samstag, dem 16. Mai, gegen 15:00 Uhr erhielt das Verteidigungsministerium die Meldung, dass im Hof eines unbewohnten Hauses im Dorf Pardina im Kreis Tulcea eine nicht explodierte, ungelenkte Rakete entdeckt wurde.“

Details: : Es wird darauf hingewiesen, dass das Gelände abgesperrt wurde; vor Ort befinden sich Vertreter der Polizei, des Grenzschutzes und des rumänischen Geheimdienstes.

Eine technische Untersuchung bestätigte, dass sich im Gehäuse der Rakete zwei Kilogramm Sprengstoff befanden.