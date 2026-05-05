Die Polizei hat den Kampfteil einer Drohne vom Typ „Geran-2“ in einem Waldstreifen in Kiew sichergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Polizei beschlagnahmte den Kampfteil einer russischen Drohne, der in einem Waldstreifen im Bezirk Desnyansky in Kiew gefunden wurde.

Quelle: Hauptstadtpolizei

Details: Es wird berichtet, dass die Drohne, die vom Feind auf die Hauptstadt abgefeuert worden war, am Vortag von einem Kiewer bei einem Spaziergang am Waldrand entdeckt wurde.

Auf den Anruf des Mannes hin trafen sofort Streifenpolizisten am Tatort ein und sperrten das Gebiet ab, in dem sich die Trümmer des Drohnenflugkörpers mit dem Sprengkopf befanden.

Die Ermittlungsgruppe der örtlichen Polizeibehörde dokumentierte ein weiteres Verbrechen der Russischen Föderation, und Sprengstoffexperten der Hauptstadtpolizei sicherten die Munition, woraufhin sie zur weiteren kontrollierten Vernichtung auf einem speziellen Testgelände beschlagnahmt wurde.

Nach vorläufigen Angaben handelt es sich bei den gefundenen Trümmern um eine Drohne vom Typ „Geran-2“, die die Russische Föderation im Rahmen eines kombinierten Angriffs auf das Gebiet der Ukraine abgefeuert hatte.

Wörtlich: „Die Polizei erinnert daran: Wenn Sie verdächtige oder explosionsgefährliche Gegenstände entdecken, nähern Sie sich diesen nicht und benachrichtigen Sie unverzüglich die zuständigen Stellen unter den Nummern 101, 102 oder 112.“