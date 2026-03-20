Russland hat ein Evakuierungsteam im Gebiet Donezk angegriffen: Es gibt eine Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ein Evakuierungsteam in Aleksejevo-Druschkiwka wurde von einer russischen Drohne angegriffen. Es gibt Verletzte und eine Tote.

In Aleksejevo-Druschkiwka im Gebiet Donezk hat eine russische Drohne das Evakuierungsteam der humanitären Mission „Proliska“ angegriffen; es gibt eine Tote und Verletzte. Dies teilte der Leiter der Organisation, Jewgeni Kaplin, am Freitag, dem 20. März, auf Facebook mit.

„Ein schlimmer Morgen in der Region Donezk. Unser Evakuierungsteam in Alexeevo-Druschkiwka wurde von einer russischen Drohne angegriffen. Leider gibt es Verletzte und eine Tote. Wir tun derzeit alles, um die Verletzten ins Krankenhaus zu bringen“, schrieb er.

Zur Erinnerung: Am 25. Dezember 2025 griffen die Russen mit einer Drohne eine Evakuierungsmission in Konstantinowka im Gebiet Donezk an. Dabei kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Am 20. November 2025 trafen Truppen der Russischen Föderation mit einer FPV-Drohne ein Evakuierungsfahrzeug in der Nähe von Lyman im Gebiet Donezk, wodurch ein Freiwilliger aus den USA verletzt wurde.