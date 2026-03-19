Er kaufte ein Kind für 100 Dollar und vergewaltigte es: Der Vergewaltiger und die Mutter des Mädchens wurden zu bis zu 15 Jahren Haft verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Zu 15 Jahren Haft wurde ein Mann verurteilt, der von einer Bekannten für 100 Dollar ein 5-jähriges Kind gekauft und es vergewaltigt hatte. Auch die Mutter des Mädchens erhielt 15 Jahre Haft.

Quelle: : Generalstaatsanwaltschaft

Wörtlich: : „Es wurde nachgewiesen, dass der Angeklagte über das Internet eine Frau kennengelernt und mit ihr die Übergabe des Kindes gegen eine Geldzahlung – 100 US-Dollar – vereinbart hatte. Nachdem der „Tausch“ stattgefunden hatte, vergewaltigte der Verurteilte das Mädchen.

Über die Umstände der Vergewaltigung berichtete der Angeklagte seinen Bekannten ausführlich und schickte ihnen Fotos von sich und dem Kind in nackter Pose, was den Zynismus seiner Handlungen und das volle Bewusstsein seiner kriminellen Absicht bestätigte.“

Details: : Das Gericht erster Instanz verhängte gegen den Mann die Höchststrafe – 15 Jahre Freiheitsentzug mit Einziehung seines gesamten Vermögens mit Ausnahme seiner Wohnung.

Mit Beschluss des Berufungsgerichts Kiew vom 17. März 2026 wurde das Urteil bestätigt.

Die Staatsanwaltschaft fügt hinzu, dass in diesem Fall beide Erwachsenen die Verantwortung tragen. Die Mutter hat ihr leibliches Kind wissentlich in die Hände des Täters gegeben und wurde dafür ebenfalls zu 15 Jahren Freiheitsentzug verurteilt.

Das Mädchen wurde aus dem gefährlichen Umfeld entfernt und in ein Zentrum für sozialpsychologische Rehabilitation gebracht.