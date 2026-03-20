Russische Drohnen haben die Region Odessa angegriffen: Zwei Getreideschiffe wurden beschädigt, es gibt Verletzte – Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge eines nächtlichen russischen Drohnenangriffs auf die Region Odessa wurden Schiffe unter der Flagge von Palau und Barbados beschädigt, zwei Menschen wurden verletzt.

Zwei zivile Handelsschiffe unter der Flagge von Palau und Barbados wurden beschädigt, und zwei Menschen wurden in der Region Odessa infolge des russischen Angriffs in der Nacht vom 20. März verletzt.

Quelle: : Olexij Kuleba, stellvertretender Ministerpräsident für Wiederaufbau – Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, auf Telegram

Wortlaut des Vizepremierministers: : „Infolge eines nächtlichen Angriffs auf die Region Odessa durch Kampfdrohnen wurden zwei zivile Handelsschiffe unter der Flagge von Palau und Barbados beschädigt. Zwei Menschen wurden verletzt und medizinisch versorgt.“

Details: : Laut Kuleba befanden sich die Schiffe zum Zeitpunkt des Angriffs an den Anlegestellen und waren mit Getreide beladen. Trotz des Angriffs bleiben die Schiffe schwimmfähig.

„Auch Verwaltungsgebäude wurden beschädigt. Auf dem Gelände brach ein Feuer aus, das von den Rettungskräften umgehend eingedämmt wurde. Vor Ort dauern die Aufräumarbeiten an“, fasste der Vizepremier zusammen.